«Голден Стэйт» дома обыграл «Милуоки»

«Голден Стэйт» обыграл «Милуоки» (122:109), «Денвер» дома проиграл «Торонто» (115:127), а «Юта» оказалась сильнее «Сакраменто» (134:125) в регулярном чемпионате НБА.

В Западной конференции «Голден Стэйт» идет на 3-м месте, «Юта» располагается строчкой ниже. «Торонто» занимает 7-е место на востоке.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Милуоки» — 122:109 (28:28, 39:30, 36:26, 19:25)

13 марта. Сан-Франциско. «Chase Center».

«Денвер» — «Торонто» — 115:127 (25:28, 38:37, 36:28, 16:34)

13 марта. Денвер. «Ball Arena».

«Юта» — «Сакраменто» — 134:125 (37:42, 34:25, 29:21, 34:37)

13 марта. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».