Джайлз подпишет контракт с «Клипперс»
Экс-форвард «Портленда» Харри Джайлз продолжит карьеру в «Клипперс». Как сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания, 23-летний американец подпишет негарантированный контракт с клубом из Лос-Анджелеса.
Сейчас Джайлз, который был выбран под 20-м номером на драфте 2017 года, является свободным агентом.
В прошлом сезоне Джайлз сыграл в 38 матчах в НБА, набирая в среднем по 2,8 очка и 3,5 подбора.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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