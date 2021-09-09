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Джайлз подпишет контракт с «Клипперс»

04:43
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Экс-форвард «Портленда» Харри Джайлз продолжит карьеру в «Клипперс». Как сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания, 23-летний американец подпишет негарантированный контракт с клубом из Лос-Анджелеса.

Сейчас Джайлз, который был выбран под 20-м номером на драфте 2017 года, является свободным агентом.

В прошлом сезоне Джайлз сыграл в 38 матчах в НБА, набирая в среднем по 2,8 очка и 3,5 подбора.

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Евгений Козинов все материалы автора

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