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Бывший игрок «Зенита» продолжит карьеру в «Кливленде»

08:58
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Разыгрывающий Кевин Пангос продолжит карьеру в «Кливленде», сообщает журналист ESPN Бобби Маркс со ссылкой на агентство Priority Sports, представляющее интересы 28-летнего канадца.

По информации источника, баскетболист подписал двухлетний контракт с «Кавальерс», игрок заработает 3,5 миллиона долларов за срок действия контракта.

Предыдущим клубом Пангоса был «Зенит», где игрок выступал в сезоне-2020/21.

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Иван Торопцев все материалы автора

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