Бывший игрок «Зенита» продолжит карьеру в «Кливленде»
Разыгрывающий Кевин Пангос продолжит карьеру в «Кливленде», сообщает журналист ESPN Бобби Маркс со ссылкой на агентство Priority Sports, представляющее интересы 28-летнего канадца.
По информации источника, баскетболист подписал двухлетний контракт с «Кавальерс», игрок заработает 3,5 миллиона долларов за срок действия контракта.
Cleveland has agreed to a two-year $ 3.5M contract with point guard Kevin Pangos, agent Zach Kurtin of @PrioritySports tells ESPN. The first year salary of $ 1.67M is fully guaranteed.— Bobby Marks (@BobbyMarks42) September 8, 2021
Предыдущим клубом Пангоса был «Зенит», где игрок выступал в сезоне-2020/21.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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