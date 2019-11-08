«Бостон» продлил победную серию, обыграв «Шарлотт»
06:34
«Шарлотт» на своем паркете проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НБА (87:108). «Селтикс» одержали шестую победу кряду.
НБА
Регулярный чемпионат
«Шарлотт» — «Бостон» — 87:108 (20:30, 23:22, 24:33, 20:23)
Ш: Бриджес (18 + 10 подборов), Грэм (15), Уильямс (9).
Б: Тейтум (23), Хэйворд (20 + 10 подборов), Уокер (14).
НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей
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