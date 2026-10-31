«Бруклин» без Дёмина проиграл «Детройту» в Кубке НБА

«Бруклин» проиграл «Детройту» в матче Кубка НБА — 94:110. Игра прошла на арене «Барклайс Центр» в Нью-Йорке.

Разыгрывающий защитник «Пистонс» Кейд Каннингем набрал 20 очков и стал самым результативным игроком встречи.

Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин пропустил матч. 20-летний россиянин получил травму правой ноги в матче против «Бостона» (124:125 ОТ) в среду.

В других встречах «Торонто» проиграл «Орландо» (114:121), «Филадельфия» победила «Нью-Йорк» (98:93), а «Бостон» одолел «Чикаго» (125:111).

Кубок НБА

Восточная конференция

Группа А

«Бруклин» — «Детройт» — 94:110 (28:21, 21:35, 17:36, 28:18)

Б: М. Вагнер (16), Рэндл (15), Портер (13), Браун (10).

Д: Каннингем (20), Холланд (18), Д. Робинсон (17), Рид (12), Томпсон (11).

«Торонто» — «Орландо» — 114:121 (27:31, 28:33, 33:31, 26:26)

Т: Барнс (41), Куикли (17), Бойлс (15), Пелтль (12 + 10 подборов).

О: Бэйн (28), Ф. Вагнер (26 + 11 передач), Картер (20), Блэк (17 + 10 передач).

Группа В

«Филадельфия» — «Нью-Йорк» — 98:93 (29:21, 24:23, 24:24, 21:25)

Ф: Макси (27), Саймонс (21), Джеймс (20), Эджкомб (13).

Н: Брансон (24), Таунс (22 + 12 подборов), Макбрайд (12).

Группа С

«Бостон» — «Чикаго» — 125:111 (44:25, 34:24, 21:25, 26:37)

Б: Притчард (30), Тейтум (26), Джордж (18), Кета (13).

Ч: Уилсон (23), Пауэлл (16), Бузелис (14), Гидди (13), Джонс (12).