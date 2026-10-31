«Оклахома» потеряла Холмгрена на 8-10 недель из-за травмы колена

Центровой «Оклахома-Сити» Чет Холмгрен пропустит от восьми до десяти недель из-за травмы правого колена. У баскетболиста диагностирован небольшой разрыв сухожилия надколенника, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу клуба.

24-летний игрок почувствовал дискомфорт в колене 25 октября. После консультаций со специалистами ему провели процедуру биологической терапии. В «Оклахоме» рассчитывают, что Холмгрен полностью восстановится и сможет вернуться на площадку в обозначенный срок.

В этом регулярном чемпионате НБА центровой принял участие в трех матчах, в которых в среднем набирал 12,0 очка и делал 9,3 подбора. Последний раз он выходил на площадку 25 октября во встрече с «Клипперс».

«Тандер» также лишились двух других игроков стартовой пятерки. Джейлен Уильямс перенес операцию после перелома малоберцовой кости и вывиха левого голеностопа, а Кейсон Уоллес 30 октября был прооперирован из-за разрыва суставной губы левого плеча. Состояние обоих баскетболистов в процессе восстановления оценят до завершения регулярного чемпионата.