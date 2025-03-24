«Бостон» на выезде одержал победу над «Портлендом», «Денвер» обыграл «Хьюстон»

«Бостон» победил «Портленд» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 129:122.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум — 30 очков. У «Портленда» больше всего очков набрал защитник Шэйдон Шарп (23).

В другом матче дня «Денвер» на выезде обыграл «Хьюстон» со счетом 116:111.

«Хьюстон» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Денвер» — третье. «Бостон» располагается на второй строчке «Востока», у «Портленда» 12-я позиция на «Западе».

НБА. Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Бостон» — 116:129 (24:34, 27:30, 39:38, 26:27)

24 марта. Портленд. Moda Center.

«Хьюстон» — «Денвер» — 111:116 (27:27, 30:30, 22:39, 32:20)

24 марта. Хьюстон. Toyota Center.

«Атланта» — «Филадельфия» — 132:119 (35:24, 29:28, 41:30, 27:37)

24 марта. Атланта. State Farm Arena.

«Майами» — «Шарлотт» — 122:105 (20:26, 37:21, 39:28, 26:30)

24 марта. Майами. FTX Arena.

«Торонто» — «Сан-Антонио» — 89:123 (16:36, 24:26, 23:35, 26:26)

24 марта. Торонто. Scotiabank Arena.