24 марта, 00:53

«Нью-Орлеан» уступил «Детройту», Макколлум набрал 40 очков

Сергей Разин
корреспондент

«Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде уступил «Детройту» со счетом 130:136.

Самым результативным на паркете стал защитник «Пеликанс» Си Джей Макколлум, набравший 40 очков. У «Пистонс» форвард Роналд Холланд набрал 26 очков.

«Нью-Орлеан» с 19 победами в 72 матчах занимает 14-е место в Западной конференции, «Детройт» с 40 победами в 72 играх — на шестой строчке «Востока».

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Нью-Орлеан» — 136:130 (36:27, 32:32, 25:32, 43:39)
23 марта. Детройт. Little Caesars Arena.

«Юта» — «Кливленд» — 91:120 (22:28, 23:23, 19:37, 27:32)
23 марта. Солт-Лейк-Сити. Vivint Arena.

