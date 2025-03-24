Баскетбол
24 марта, 23:33

Отец Дончича: «Лука создан для Лос-Анджелеса»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Саша Дончич, отец форварда «Лейкерс» Луки Дончича, считает, что словенец сумеет добиться успеха в команде.

«Он может быть причиной, благодаря которой «Лейкерс» вернутся, так что это будет для него мотивацией на будущее. Мы знаем, что Лука играет лучше, если на него оказывается большое давление. Я просто верю, что он рожден для этого города, а этот город создан для него. Я верю, что он добьется там успеха», — цитирует Дончича-старшего SI.

В начале февраля Дончич стал частью обмена в «Лейкерс» из «Далласа», в котором он до этого провел всю карьеру в НБА. В обратном направлении отправился центровой Энтони Дэвис.

  • grhelga

    Пока команда с ним сыпется. В защите играет плохо Все пока держится на леброне. Может этот сезон на раскачку И надо худеть

    25.03.2025

  • Sama_Dobrota

    Отцу виднее

    25.03.2025

