Отец Дончича: «Лука создан для Лос-Анджелеса»

Саша Дончич, отец форварда «Лейкерс» Луки Дончича, считает, что словенец сумеет добиться успеха в команде.

«Он может быть причиной, благодаря которой «Лейкерс» вернутся, так что это будет для него мотивацией на будущее. Мы знаем, что Лука играет лучше, если на него оказывается большое давление. Я просто верю, что он рожден для этого города, а этот город создан для него. Я верю, что он добьется там успеха», — цитирует Дончича-старшего SI.

В начале февраля Дончич стал частью обмена в «Лейкерс» из «Далласа», в котором он до этого провел всю карьеру в НБА. В обратном направлении отправился центровой Энтони Дэвис.