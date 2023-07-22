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Сегодня, 01:31

Битим подписал двусторонний контракт с «Чикаго»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Атакующий защитник Онуралп Битим подписал с «Чикаго» двусторонний контракт, сообщает ESPN. 24-летний турок в это межсезонье тренировался в летнем лагере «Буллз» и впечатлил руководство.

Ранее баскетболист выступал только у себя на Родине за «Бурсаспор», «Каршияку» и «Эфес».

В прошлом сезоне Битим сыграл в 32 матчах чемпионата Турции, набирая в среднем по 17,7 очка, 4,6 подбора и 3,4 передачи. В матчах Еврокубка он набирал в среднем по 18,1 очка, 3,8 подбора и 3,2 передачи.

баскетбол
НБА
БК Чикаго Буллз
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