03:56 5 декабря | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Вадим Панин: "В матче с "Миланом" поймал кураж"

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Форвард УНИКСа Вадим Панин подчеркнул в интервью "Известиям", что поймал кураж в матче с "Миланом". Казанцы одержали третью победу в Евролиге, разгромив на своем паркете итальянцев со счетом 100:79. Одним из главных героев встречи стал Панин, набравший 18 очков и сделавший пять подборов.

– В игре с "Миланом" вы показали блестящую статистику дальних и средних бросков. Поймали кураж?

– Можно и так сказать, – сказал Панин. – Почувствовал в себе уверенность после заброшенного трехочкового в первой четверти, а дальше все сложилось наилучшим образом – мы выиграли. Если бы мы уступили в этом матче победу, никто бы и не вспомнил про мою статистику. После поражения в Мадриде нам было важно реабилитироваться и уйти с последнего места в таблице. Нам обязательно надо выигрывать все домашние матчи, чтобы продолжить борьбу за попадание в восьмерку сильнейших. Шансы на продолжение борьбы еще есть.

– Это ваш личный рекорд в Евролиге?

– В Евролиге – да, но в целом в карьере у меня были и более результативные игры. Прежде всего я говорю о своей игре в "Нижнем Новгороде".

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/649170

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