«Милан» переиграл «Фенербахче» и одержал третью победу в сезоне
В четверг, 19 ноября, состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Евролиги.
«Маккаби» в домашней встрече проиграл «Дубаю» (74:80), «Панатинаикос» выиграл у «Жальгириса» (87:72), «Бавария» обыграла «Басконию» (100:81), «Милан» победил «Фенербахче» (78:70), «Париж» одержал победу над «Хапоэлем» (97:96), а «Валенсия» оказалась сильнее «Виртуса» (92:87).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Дубай» (ОАЭ) — 74:80 (26:14, 21:26, 15:18, 12:22)
М: Мадар (17), Болдуин (12), Тайс (8), Кларк (8).
Д: Бэйкон (18), Кабенгеле (9 + 11 подборов), Блоссомгейм (9).
«Жальгирис» (Литва) — «Панатинаикос» (Греция) — 72:87 (17:28, 22:19, 16:12, 17:28)
Ж: Тубелис (17), Эдвардс (15), Валанчюнас (9).
П: Нанн (21), Хэйс-Дэвис (20), Ябуселе (8), Слукас (8).
«Бавария» (Германия) — «Баскония» (Испания) — 100:81 (29:24, 26:17, 21:24, 24:16)
Бав: Вашингтон (23), Тиманн (15), Боучэмп (14), Джессап (13).
Бас: Стюарт (17), Симмонс (16), Каменяш (16 + 13 подборов).
«Милан» (Италия) — «Фенербахче» (Турция) — 78:70 (23:19, 14:19, 18:23, 23:9)
М: Райт (22 + 11 подборов), Больмаро (19), Гудурич (16).
Ф: Такер (17), Болдуин (13), Ларкин (11).
«Париж» (Франция) — «Хапоэль Т-А» (Израиль) — 97:96 (22:26, 26:19, 32:27, 17:24)
П: Ифи (18), Роден (16), Ниликина (12).
Х: Блэйкни (28), Брайант (16), Уэйнрайт (11).
«Валенсия» (Испания) — «Виртус Б» (Италия) — 92:87 (30:25, 20:15, 17:23, 25:24)
Вал: Шортс (20), Сако (20 + 11 подборов), Тэйлор (15), Брукс (12), Миротич (11).
Вир: Белло (15), Карр (13), Фрэйзер (12), Клинтман (12).