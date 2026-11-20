«Милан» переиграл «Фенербахче» и одержал третью победу в сезоне

В четверг, 19 ноября, состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Маккаби» в домашней встрече проиграл «Дубаю» (74:80), «Панатинаикос» выиграл у «Жальгириса» (87:72), «Бавария» обыграла «Басконию» (100:81), «Милан» победил «Фенербахче» (78:70), «Париж» одержал победу над «Хапоэлем» (97:96), а «Валенсия» оказалась сильнее «Виртуса» (92:87).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Дубай» (ОАЭ) — 74:80 (26:14, 21:26, 15:18, 12:22)

М: Мадар (17), Болдуин (12), Тайс (8), Кларк (8).

Д: Бэйкон (18), Кабенгеле (9 + 11 подборов), Блоссомгейм (9).

«Жальгирис» (Литва) — «Панатинаикос» (Греция) — 72:87 (17:28, 22:19, 16:12, 17:28)

Ж: Тубелис (17), Эдвардс (15), Валанчюнас (9).

П: Нанн (21), Хэйс-Дэвис (20), Ябуселе (8), Слукас (8).

«Бавария» (Германия) — «Баскония» (Испания) — 100:81 (29:24, 26:17, 21:24, 24:16)

Бав: Вашингтон (23), Тиманн (15), Боучэмп (14), Джессап (13).

Бас: Стюарт (17), Симмонс (16), Каменяш (16 + 13 подборов).

«Милан» (Италия) — «Фенербахче» (Турция) — 78:70 (23:19, 14:19, 18:23, 23:9)

М: Райт (22 + 11 подборов), Больмаро (19), Гудурич (16).

Ф: Такер (17), Болдуин (13), Ларкин (11).

«Париж» (Франция) — «Хапоэль Т-А» (Израиль) — 97:96 (22:26, 26:19, 32:27, 17:24)

П: Ифи (18), Роден (16), Ниликина (12).

Х: Блэйкни (28), Брайант (16), Уэйнрайт (11).

«Валенсия» (Испания) — «Виртус Б» (Италия) — 92:87 (30:25, 20:15, 17:23, 25:24)

Вал: Шортс (20), Сако (20 + 11 подборов), Тэйлор (15), Брукс (12), Миротич (11).

Вир: Белло (15), Карр (13), Фрэйзер (12), Клинтман (12).