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«Монако» обыграл «Маккаби» в Евролиге

23:46

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Монако» победил «Маккаби» (82:76). Остальные матчи игрового дня были отменены из-за коронавируса.

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Монако» (Франция) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 82:76 (13:15, 22:18, 21:18, 26:25)

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Евгений Петров все материалы автора
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