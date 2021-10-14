Торнике Шенгелия получил травму плеча

Форвард ЦСКА Торнике Шенгелия выбыл из строя из-за повреждения, сообщает сайт московской команды.

Сразу после матча Евролиги с «Зенитом» Шенгелия, самый ценный игрок турнира двух предыдущих туров, почувствовал боль в плече. Он проходит необходимые обследования и не сможет помочь команде в ближайших матчах.

Также вне игры остаются травмированные Никола Милутинов (колено) и Марюс Григонис (спина), которые занимаются реабилитацией и индивидуальной работой.

ЦСКА в пятницу, 15 октября, сыграет в Евролиге с «Црвеной Звездой».