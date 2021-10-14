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Торнике Шенгелия получил травму плеча

14 октября, 21:12
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Форвард ЦСКА Торнике Шенгелия выбыл из строя из-за повреждения, сообщает сайт московской команды.

Сразу после матча Евролиги с «Зенитом» Шенгелия, самый ценный игрок турнира двух предыдущих туров, почувствовал боль в плече. Он проходит необходимые обследования и не сможет помочь команде в ближайших матчах.

Также вне игры остаются травмированные Никола Милутинов (колено) и Марюс Григонис (спина), которые занимаются реабилитацией и индивидуальной работой.

ЦСКА в пятницу, 15 октября, сыграет в Евролиге с «Црвеной Звездой».

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/2021-10-15-cska-crvena-zvezda-preview/

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Иван Шитик все материалы автора
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