Торнике Шенгелия получил травму плеча
Форвард ЦСКА Торнике Шенгелия выбыл из строя из-за повреждения, сообщает сайт московской команды.
Сразу после матча Евролиги с «Зенитом» Шенгелия, самый ценный игрок турнира двух предыдущих туров, почувствовал боль в плече. Он проходит необходимые обследования и не сможет помочь команде в ближайших матчах.
Также вне игры остаются травмированные Никола Милутинов (колено) и Марюс Григонис (спина), которые занимаются реабилитацией и индивидуальной работой.
ЦСКА в пятницу, 15 октября, сыграет в Евролиге с «Црвеной Звездой».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/2021-10-15-cska-crvena-zvezda-preview/
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