«Зенит» обыграл «Баварию» в матче Евролиги
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Зенит» выиграл у «Баварии» (79:71).
В составе победителей самым результативным стал Джордан Мики (18 очков). У гостей 24 очка заработал Дарран Хиллиард, ранее выступавший за ЦСКА.
«Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице. «Бавария» на последней, 18-й, позиции.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Зенит» (Россия) — «Бавария» (Германия) — 79:71 (31:16, 12:19, 11:25, 25:11)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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