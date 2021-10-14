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«Зенит» обыграл «Баварию» в матче Евролиги

14 октября, 22:03
«Зенит» обыграл «Баварию». Фото БК «Бавария»
«Зенит» обыграл «Баварию». Фото БК «Бавария»
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В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Зенит» выиграл у «Баварии» (79:71).

В составе победителей самым результативным стал Джордан Мики (18 очков). У гостей 24 очка заработал Дарран Хиллиард, ранее выступавший за ЦСКА.

«Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице. «Бавария» на последней, 18-й, позиции.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Россия) — «Бавария» (Германия) — 79:71 (31:16, 12:19, 11:25, 25:11)

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Евгений Петров все материалы автора
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