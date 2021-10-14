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Шенгелия второй раз подряд стал самым ценным игроком тура в Евролиге

16:12
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Игрок ЦСКА Торнике Шенгелия признан лучшим игроком третьего тура Евролиги.

ЦСКА 12 октября дома обыграл петербургский «Зенит» (77:67). Шенгелия стал самым результативным игроком армейцев с 33 очками. Также он совершил 8 подборов, отдал 2 результативные передачи и сделал 2 перехвата.

Отметим, что во втором туре баскетболист также был признан MVP.

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Иван Шитик все материалы автора
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