Шенгелия второй раз подряд стал самым ценным игроком тура в Евролиге
Игрок ЦСКА Торнике Шенгелия признан лучшим игроком третьего тура Евролиги.
ЦСКА 12 октября дома обыграл петербургский «Зенит» (77:67). Шенгелия стал самым результативным игроком армейцев с 33 очками. Также он совершил 8 подборов, отдал 2 результативные передачи и сделал 2 перехвата.
Отметим, что во втором туре баскетболист также был признан MVP.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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