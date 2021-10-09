«Это была игра-триллер». Шенгелия — о победе над «Эфесом»
Форвард ЦСКА Торнике Шенгелия после победы над «Эфесом» в Евролиге отметил, что игра была похожа на триллер. Также он похвалил команду за участие и в обороне, и в атаке.
«Это была игра-триллер. Надо отдать должное соперникам, они не сдавались. Но и мы тоже. Несмотря на то, что они сократили отставание до пары очков, мы сохраняли хладнокровие и следовали плану игры, который обозначил тренер. Все участвовали в обороне и в нападении», — цитирует пресс-служба турнира Шенгелию.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю