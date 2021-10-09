Форвард ЦСКА Торнике Шенгелия после победы над «Эфесом» в Евролиге отметил, что игра была похожа на триллер. Также он похвалил команду за участие и в обороне, и в атаке.

«Это была игра-триллер. Надо отдать должное соперникам, они не сдавались. Но и мы тоже. Несмотря на то, что они сократили отставание до пары очков, мы сохраняли хладнокровие и следовали плану игры, который обозначил тренер. Все участвовали в обороне и в нападении», — цитирует пресс-служба турнира Шенгелию.