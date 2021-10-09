Воронцевич считает, что удача была на стороне «Монако»

Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич после поражения от «Монако» (80:88 ОТ) в Евролиге отметил, что игра была непростой для обеих команд. Также он надеется, что казанцы сделают работу над ошибками.

«Матч получился непростым для обеих команд. Судьба встречи решилась только в овертайме. К сожалению, сегодня удача оказалась на стороне «Монако». В концовке они забросили несколько тяжелых мячей, которые и принесли им успех.

Надеюсь, нам удастся оперативно провести работу над ошибками и сделать правильные выводы. Мы очень хотели выиграть, но не бывает побед без поражений. Идем дальше и начинаем готовиться к следующей встрече, которая уже совсем скоро — 12 октября против немецкой «Баварии», — цитирует пресс-служба клуба Воронцевича.