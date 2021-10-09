Воронцевич считает, что удача была на стороне «Монако»
Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич после поражения от «Монако» (80:88 ОТ) в Евролиге отметил, что игра была непростой для обеих команд. Также он надеется, что казанцы сделают работу над ошибками.
«Матч получился непростым для обеих команд. Судьба встречи решилась только в овертайме. К сожалению, сегодня удача оказалась на стороне «Монако». В концовке они забросили несколько тяжелых мячей, которые и принесли им успех.
Надеюсь, нам удастся оперативно провести работу над ошибками и сделать правильные выводы. Мы очень хотели выиграть, но не бывает побед без поражений. Идем дальше и начинаем готовиться к следующей встрече, которая уже совсем скоро — 12 октября против немецкой «Баварии», — цитирует пресс-служба клуба Воронцевича.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=ustupili-v-overtayme-monako
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