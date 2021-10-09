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Форвард ЦСКА Шенгелия признан лучшим игроком второго тура Евролиги

14:27
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Тяжелый форвард ЦСКА Торнике Шенгелия признан лучшим игроком второго тура Евролиги.

В матче против «Эфеса» 30-летний грузин набрал 32 очка реализовав 7 из 8 бросков с игры и 7 штрафных из 8. Также он сделал 4 подбора и отдал 3 передачи.

Следующий матч в Евролиге ЦСКА проведет 12 октября против «Зенита», начало встречи — в 20.00 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора
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