Форвард ЦСКА Шенгелия признан лучшим игроком второго тура Евролиги
Тяжелый форвард ЦСКА Торнике Шенгелия признан лучшим игроком второго тура Евролиги.
В матче против «Эфеса» 30-летний грузин набрал 32 очка реализовав 7 из 8 бросков с игры и 7 штрафных из 8. Также он сделал 4 подбора и отдал 3 передачи.
The BEST of the MVP!#EveryGameMatters pic.twitter.com/YJv3yuQkHy— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 9, 2021
Следующий матч в Евролиге ЦСКА проведет 12 октября против «Зенита», начало встречи — в 20.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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