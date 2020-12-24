Куртинайтис считает, что «Химки» во второй четверти проиграли матч с «Валенсией»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис считает, что вторая четверть стала решающий в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Валенсией» (82:88).

— Возможно, в плане нападения мы начали игру не так хорошо, но у нас была защита, — цитирует пресс-служба клуба Куртинайтиса. — Думаю, мы проиграли матч во второй четверти, когда были полностью разбиты. Третья четверть получилась неплохой, мы вернулись в игру, но разница, полученная во второй четверти, была слишком большой, чтобы победить. Поздравляю «Валенсию» и ее тренера с победой.