Итудис оценил игру «Барселоны» перед матчем против каталонцев в Евролиге
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги против «Барселоны».
«Нам противостоит очень хорошая команда, с отлично поставленной игрой не только в нынешнем сезоне, но и на протяжении нескольких последних лет, в течение которых сохраняется ядро состава. При этом нам нужно понимать, что всем игрокам еще предстоит пройти некоторую адаптацию, и это не случится за один вечер. Важно, что мы работаем в хорошем ритме», — приводит официальный сайт армейцев слова Итудиса.
Матч «Барселона» — ЦСКА состоится сегодня, 17 ноября. Начало встречи — в 23.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/2021-11-17-barcelona-cska-preview/
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