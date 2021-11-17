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Итудис оценил игру «Барселоны» перед матчем против каталонцев в Евролиге

Главный тренер ЦСКА Итудис оценил игру «Барселоны» перед матчем против каталонцев в Евролиге
17:58
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги против «Барселоны».

«Нам противостоит очень хорошая команда, с отлично поставленной игрой не только в нынешнем сезоне, но и на протяжении нескольких последних лет, в течение которых сохраняется ядро состава. При этом нам нужно понимать, что всем игрокам еще предстоит пройти некоторую адаптацию, и это не случится за один вечер. Важно, что мы работаем в хорошем ритме», — приводит официальный сайт армейцев слова Итудиса.

Матч «Барселона» — ЦСКА состоится сегодня, 17 ноября. Начало встречи — в 23.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/2021-11-17-barcelona-cska-preview/

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Иван Торопцев все материалы автора
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