«Бавария» переиграла «Фенербахче», «Баскония» — «Црвену Звезду»
«Бавария» победила «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Немцы выиграли со счетом 71:63.
Еще в одном матче «Баскония» под руководством нового главного тренера уверенно разобралась с «Црвеной Звездой» — 93:74.
Баскетбол
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Бавария» (Германия) — «Фенербахче» (Турция) — 71:63 (22:12, 13:18, 12:9, 24:24)
«Баскония» (Испания) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 93:74 (25:22, 30:10, 13:21, 25:21)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2021-2022/
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