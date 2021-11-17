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«Бавария» переиграла «Фенербахче», «Баскония» — «Црвену Звезду»

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«Бавария» победила «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Немцы выиграли со счетом 71:63.

Еще в одном матче «Баскония» под руководством нового главного тренера уверенно разобралась с «Црвеной Звездой» — 93:74.

Баскетбол

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Бавария» (Германия) — «Фенербахче» (Турция) — 71:63 (22:12, 13:18, 12:9, 24:24)

«Баскония» (Испания) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 93:74 (25:22, 30:10, 13:21, 25:21)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора
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