"Химки" проиграли "Барселоне"

"Химки" в заключительном матче регулярного чемпионата Евролиги проиграли "Барселоне" со счетом 74:83.

Самыми результативными игроками встречи в составе российской команды стали Чарльз Дженкинс и Сергей Моня, набравшие по 13 очков. У хозяев лучшим стал Пьер Ориола (14)

"Химки" заняли 13-е место в турнирной таблице и не вышли в плей-офф.

"Барселона" заняла пятое место и сыграет в 1/4 финала с "Анадолу Эфес".

Евролига

Регулярный чемпионат

"Барселона" (Испания) – "Химки" (Россия) – 83:74 (21:32, 23:11, 10:15, 29:16)

"Олимпиакос" (Греция) – "Дарюшафака" (Турция) – 99:74 (20:28, 25:16, 30:12, 24:18)

"Бавария" (Германия) – "Гран Канария" (Испания) – 84:77 (26:20, 18:15, 29:18, 11:24)

"Фенербахче" (Турция) – "Маккаби Т-А" (Израиль) – 78:75 (20:20, 21:21, 10:18, 27:16)