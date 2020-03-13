Глава баскетбольного ЦСКА сообщил о проблемах со спонсорами из-за коронавируса

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что в случае досрочного завершения сезона клуб не сможет окончательно выполнить обязательства перед спонсорами.

В четверг стало известно, что руководство Евролиги приостановило регулярный чемпионат сезона-2019/20 в связи с пандемией коронавируса. Также, матчи Единой Лиги ВТБ будут проходить без зрителей, известно, что турнир также может быть приостановлен.

— Ситуация беспрецедентна и это форс-мажор, — цитирует РБК Ватутина. — К тому же пока объявлено лишь о приостановке, а не об отмене сезона. Дело не только в проданных билетах и абонементах. Если сезон досрочно завершится, или, как сейчас, будет приостановлен, мы недовыполним обязательства перед спонсорами в части исполнения рекламных обязательств на домашних матчах и телетрансляциях. Это может стать большой проблемой и каждый случай придется рассматривать отдельно.

Кроме того, логистика при выездах в Евролиге требует выплат в евро. Надеемся, что ситуация стабилизируется и серьезных изменений бюджета не будет. К счастью, владелец нашего клуба, компания «Норникель», всегда была и остается надежным партнером. Уверен, мы получим полную поддержку и на этот раз.