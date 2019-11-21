Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

ЦСКА проиграл «Басконии»

00:58
Теги:

«Баскония» на своем паркете переиграла ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги (80:70). Это третье поражение российской команды.

Самым результативным игроком встречи стал форвард испанского коллектива Торнике Шенгелия, набравший 22 очка.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице, а «Баскония» — 10-е.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Баскония» (Испания) — ЦСКА (Россия) — 80:70 (24:19, 21:23, 17:17, 18:11)

Б: Шенгелия (22), Вильдоса (12), Стаускас (11).

Ц: Джеймс (17), Стрелниекс (17), Хэккетт (12).

Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир