ЦСКА проиграл «Басконии»

«Баскония» на своем паркете переиграла ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги (80:70). Это третье поражение российской команды.

Самым результативным игроком встречи стал форвард испанского коллектива Торнике Шенгелия, набравший 22 очка.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице, а «Баскония» — 10-е.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Баскония» (Испания) — ЦСКА (Россия) — 80:70 (24:19, 21:23, 17:17, 18:11)

Б: Шенгелия (22), Вильдоса (12), Стаускас (11).

Ц: Джеймс (17), Стрелниекс (17), Хэккетт (12).

Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры