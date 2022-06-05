Главный тренер «Реала» Ласо перенес операцию после инфаркта

Главный тренер «Реала» Пабло Ласо перенес операцию после инфаркта, сообщает официальный сайт «Королевского клуба».

54-летнему специалисту провели катетеризацию сердца. В данный момент состояние тренера оценивается, как стабильное. Он проведет ближайшее время в отделении интенсивной терапии в одной из клиник Мадрида.

Пабло Ласо возглавляет «Реал» с 2011 года, вместе с ним команда дважды выиграла Евролигу и 5 раз становилась чемпионом Испании.

Сегодня, 5 июня стало известно, что Ласо утром перенес инфаркт.