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Сегодня, 21:33

Главный тренер «Реала» Ласо перенес операцию после инфаркта

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Пабло Ласо перенес операцию после инфаркта, сообщает официальный сайт «Королевского клуба».

54-летнему специалисту провели катетеризацию сердца. В данный момент состояние тренера оценивается, как стабильное. Он проведет ближайшее время в отделении интенсивной терапии в одной из клиник Мадрида.

Пабло Ласо возглавляет «Реал» с 2011 года, вместе с ним команда дважды выиграла Евролигу и 5 раз становилась чемпионом Испании.

Сегодня, 5 июня стало известно, что Ласо утром перенес инфаркт.

Источник: https://www.realmadrid.com/en/news/2022/06/05/new-official-announcement-pablo-laso
БК Реал
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Главный тренер баскетбольного «Реала» Ласо перенес инфаркт
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