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«Нижний Новгород» в Лиге чемпионов проиграл «Нимбурку»

20:53
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«Нижний Новгород» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов ФИБА проиграл чешскому «Нимбурку» — 73:82. После первой половины встречи россиянине уступали 17 очков.

С 3 победами после 5 матчей российская команда занимает третье место в турнирной таблице. «Нимбурк» (4-1) — первый.

Баскетбол

Лига чемпионов ФИБА

Группа C

«Нижний Новгород» (Россия) — «Нимбурк» (Чехия) — 73:82 (16:23, 12:22, 20:23, 25:14)

13 ноября. Нижний Новгород. «КРК «Нагорный»».

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