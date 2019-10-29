«Нижний Новгород» обыграл «Морнар» в Лиге чемпионов

В матче группового турнира баскетбольной Лиги чемпионов ФИБА «Нижний Новгород» выиграл у черногорского клуба «Морнар» (86:69).

В составе победителей самым результативным стал Дарралл Уиллис. Американец набрал 21 очко.

Российский клуб набрал пять очков в трех матчах и на данный момент лидирует в группе С. «Морнар» проиграл все три матча и с тремя очками идет шестым.

Лига чемпионов ФИБА

Группа C

«Нижний Новгород» (Россия) — «Морнар» (Черногория) — 89:69 (22:16, 20:23, 27:12, 20:18)