«Нижний Новгород» обыграл «Морнар» в Лиге чемпионов
20:49
В матче группового турнира баскетбольной Лиги чемпионов ФИБА «Нижний Новгород» выиграл у черногорского клуба «Морнар» (86:69).
В составе победителей самым результативным стал Дарралл Уиллис. Американец набрал 21 очко.
Российский клуб набрал пять очков в трех матчах и на данный момент лидирует в группе С. «Морнар» проиграл все три матча и с тремя очками идет шестым.
Лига чемпионов ФИБА
Группа C
«Нижний Новгород» (Россия) — «Морнар» (Черногория) — 89:69 (22:16, 20:23, 27:12, 20:18)
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