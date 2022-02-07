«СКА-Нефтяник» разгромил «Старт» в матче чемпионата России по бенди
В матче чемпионата России по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» с крупным счетом обыграл «Старт». Встреча завершилась со счетом 11:4.
Бенди
Суперлига
Первый этап
СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Старт (Нижегородская область) — 11:4 (7:1)
7 февраля.
Байкал-Энергия (Иркутск) — Волга (Ульяновск) — 5:2 (2:0)
7 февраля.
Енисей (Красноярск) — Водник (Архангельск) — 8:3 (5:1)
7 февраля.
Уральский Трубник (Первоуральск) — Мурман (Мурманск) — 4:2 (2:2)
7 февраля.
Родина (Киров) — Сибсельмаш (Новосибирск) — 4:7 (1:4)
7 февраля.
Строитель (Сыктывкар) — Кузбасс (Кемерово) — 5:5 (4:1)
7 февраля.
Новости
24 ноя 2021 19:57
11
24 ноя 2021 16:55
12
16 окт 2021 14:22
5
3 окт 2021 13:16
16