«СКА-Нефтяник» разгромил «Старт» в матче чемпионата России по бенди

В матче чемпионата России по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» с крупным счетом обыграл «Старт». Встреча завершилась со счетом 11:4.

Бенди

Суперлига

Первый этап

СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Старт (Нижегородская область) — 11:4 (7:1)

7 февраля.

Байкал-Энергия (Иркутск) — Волга (Ульяновск) — 5:2 (2:0)

7 февраля.

Енисей (Красноярск) — Водник (Архангельск) — 8:3 (5:1)

7 февраля.

Уральский Трубник (Первоуральск) — Мурман (Мурманск) — 4:2 (2:2)

7 февраля.

Родина (Киров) — Сибсельмаш (Новосибирск) — 4:7 (1:4)

7 февраля.

Строитель (Сыктывкар) — Кузбасс (Кемерово) — 5:5 (4:1)

7 февраля.