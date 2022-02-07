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Сегодня, 21:01

«СКА-Нефтяник» разгромил «Старт» в матче чемпионата России по бенди

Иван Шитик
Корреспондент

В матче чемпионата России по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» с крупным счетом обыграл «Старт». Встреча завершилась со счетом 11:4.

Бенди

Суперлига

Первый этап

СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Старт (Нижегородская область) — 11:4 (7:1)

7 февраля.

Байкал-Энергия (Иркутск) — Волга (Ульяновск) — 5:2 (2:0)

7 февраля.

Енисей (Красноярск) — Водник (Архангельск) — 8:3 (5:1)

7 февраля.

Уральский Трубник (Первоуральск) — Мурман (Мурманск) — 4:2 (2:2)

7 февраля.

Родина (Киров) — Сибсельмаш (Новосибирск) — 4:7 (1:4)

7 февраля.

Строитель (Сыктывкар) — Кузбасс (Кемерово) — 5:5 (4:1)

7 февраля.

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