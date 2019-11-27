«СКА-Нефтяник» разгромил «Кузбасс» и лидирует в чемпионате России

Состоялись матчи регулярного чемпионата России по хоккею с мячом.

«СКА-Нефтяник» дома обыграл «Кузбасс» — 13:3. Команда лидирует в чемпионате, имея в активе 19 очков в семи матчах

Суперлига

Регулярный чемпионат

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 13:3 (6:1)

«Байкал-Энергия (Иркутск) — «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 11:3 (6:2)

«Уральский Трубник» (Первоуральск) — «Родина» (Киров) — 6:4 (1:0)

«Водник» (Архангельск) — «Мурман» (Мурманск) — 2:1 (0:1)

«Волга» (Ульяновск) — «Динамо-Казань» — 2:2 (1:2)

«Старт» (Нижний Новгород) — «Енисей» (Красноярск) — 4:8 (1:2)

«Динамо» (Москва) — «Строитель» (Сыктывкар) — 16:3 (8:2)

27 ноября.