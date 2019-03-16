Московское "Динамо" вышло в финал суперлиги

"Динамо" переиграл "Уральский Трубник" в третьем матче полуфинала суперлиги - 5:4. Счет в серии стал 3:0. Таким образом, московский клуб вышел в финал суперлиги.

Соперником "Динамо" будет "СКА-Нефтяник". Финал суперлиги до трех побед состоится 23, 24 и 27 марта, а также, в случае необходимости, 28 и 31 марта.

"СКА-Нефтяник" является победителем двух последних розыгрышей турнира

Суперлига



1/2 финала



"Уральский Трубник" (Первоуральск) - "Динамо" (Москва) - 4:5 (2:3)

16 марта.