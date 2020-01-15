«Енисей» разгромил «Волгу» и продлил победную серию

«Енисей» крупно обыграл «Волгу» в матче регулярного чемпионата российской суперлиги. Красноярцы лидируют в таблице без поражений в 16 матчах (14 побед, 2 ничьи).

Чемпионат России

Суперлига

Регулярный чемпионат

«Родина» (Киров) — «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 3:0 (0:0)

«Старт» (Нижний Новгород) — «Кузбасс» (Кемерово) — 5:4 (1:2)

«Водник» (Архангельск) — «Уральский Трубник» (Первоуральск) — 9:2 (6:0)

«Волга» (Ульяновск) — «Енисей» (Красноярск) — 3:16 (0:9)

«Динамо» (Москва) — «Мурман» (Мурманск) — 12:3 (5:2)

«Строитель» (Сыктывкар) — «Динамо-Казань» (Казань) — 2:5 (1:3)

«Байкал-Энергия» (Иркутск) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 4:4 (3:1)