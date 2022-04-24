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Сегодня, 14:07

Французский экипаж погиб во время ралли в городе Ардеш

Анна Горшкова
Корреспондент
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Французский пилот Натанаэль Дегранж и его штурман Бенуа Сюро погибли в субботу, 23 апреля, во время ралли во французском Ардеше.

Как сообщает L'equipe, экипаж вылетел за пределы дороги на своем Renault Clio 3 RS. После смертельного ДТП гонка была остановлена.

Отмечается, что в городе была очень дождливая погода.

На данный момент ведется расследование. Причины аварии пока остаются неизвестными.

С момента своего дебюта в 2004 году Дегранж принял участие в 80 ралли, из которых в 23 сошел с дистанции. Он работал с Сюро с 2010 года.

Источник: https://www.lequipe.fr/Rallye/Actualites/Nathanael-degrange-et-benoit-surot-sont-morts-apres-un-accident-lors-du-rallye-national-du-bassin-annoneen/1329519
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