Французский экипаж погиб во время ралли в городе Ардеш

Французский пилот Натанаэль Дегранж и его штурман Бенуа Сюро погибли в субботу, 23 апреля, во время ралли во французском Ардеше.

Как сообщает L'equipe, экипаж вылетел за пределы дороги на своем Renault Clio 3 RS. После смертельного ДТП гонка была остановлена.

Отмечается, что в городе была очень дождливая погода.

На данный момент ведется расследование. Причины аварии пока остаются неизвестными.

С момента своего дебюта в 2004 году Дегранж принял участие в 80 ралли, из которых в 23 сошел с дистанции. Он работал с Сюро с 2010 года.