Ралли «Дакар» — 2027 пройдет в Португалии и Марокко вместо Саудовской Аравии

Ралли-марафон «Дакар» в 2027 году пройдет на территории Португалии и Марокко, сообщается на сайте организации.

49-й розыгрыш гонки пройдет с 9 по 23 января. Ралли стартует в португальском Лоле-Фару и завершится в Марракеше. Общая протяженность маршрута составит 7824 км, из которых 4341 км придутся на скоростные спецучастки.

Первые два дня соревнований пройдут в Португалии, после чего гонщики отправятся в Марокко, где состоятся остальные 11 этапов.

Первоначально «Дакар» должен был пройти с 1 по 15 января в Саудовской Аравии, однако организаторы приняли решение о переносе из-за обстановки на Ближнем Востоке.

В 2028 году гонка вернется в Саудовскую Аравию, которая примет юбилейный, 50-й розыгрыш ралли-марафона. Страна проводила «Дакар» с 2020 года.