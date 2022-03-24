Двукратный победитель «Дакара» рассказал, что у него нашли рак

Двукратный победитель ралли-марафона «Дакар» Нани Рома сообщил, что у него был диагностирован рак.

«Несколько дней назад я почувствовал боль в спине. Обратился в больницу за помощью. Очень тяжело было услышать это слово — «рак». Но такова реальность.

Проблема сложная, но решение есть. Теперь несколько месяцев я буду вне гонок и соревнований, в борьбе с этим недугом. В ближайшее время я начинаю курс химиотерапии. После этого — операция», — цитирует Нани Рому Marca.

50-летний Нани Рома — победитель орали «Дакар» в 2004 году в зачете мотоциклов и «Дакара» — 2014 в зачете внедорожников.