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Сегодня, 21:07

Двукратный победитель «Дакара» рассказал, что у него нашли рак

Иван Шитик
Корреспондент
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Двукратный победитель ралли-марафона «Дакар» Нани Рома сообщил, что у него был диагностирован рак.

«Несколько дней назад я почувствовал боль в спине. Обратился в больницу за помощью. Очень тяжело было услышать это слово — «рак». Но такова реальность.

Проблема сложная, но решение есть. Теперь несколько месяцев я буду вне гонок и соревнований, в борьбе с этим недугом. В ближайшее время я начинаю курс химиотерапии. После этого — операция», — цитирует Нани Рому Marca.

50-летний Нани Рома — победитель орали «Дакар» в 2004 году в зачете мотоциклов и «Дакара» — 2014 в зачете внедорожников.

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