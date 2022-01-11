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11 января, 15:15

Де Вильерс выиграл девятый этап «Дакара» в классе автомобилей, Васильев идет седьмым в общем зачете

На девятом этапе «Дакара» в зачете автомобилей победил Джиниэл де Вильерс на Toyota.

На девятом этапе «Дакара» в зачете автомобилей победил Джиниэл де Вильерс на Toyota. Его время — 2:03.49.

В тройку вошли еще два выступающих на Toyota гонщика: Хенк Латеган — с отставание 0.09 и Нассер Аль-Аттия — 1.04.

Россиянин Владимир Васильев на BMW стал 14-м. Он уступил победителю 8.40.

В общем зачете «Дакара-2022» после девяти спецучастков лидирует Нассер Аль-Аттия — 30:10.03.. Вторым идет Себастьен Леб на Prodrive- отставание 39.05, а третьим Язид Аль-Раджи на Toyota — 58.44.

Россиянин Владимир Васильев занимает седьмое место, отставание — 1:48.33.

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