Нидерландский гонщик обвинил «КАМАЗ-мастер» в жульничестве на «Дакаре»

Пилот из Нидерландов Маурик ван ден Хевел заявил, что команда «КАМАЗ-мастер», выступающая на ралли «Дакар» в зачете грузовиков, добивается побед нечестным путем.

«Русские жульничают, — цитирует гонщика Omroep Brabant. — В их машине есть оборудование, которое дает им предварительную информацию. Еще до старта они знают, где находятся контрольные точки. Победить их невозможно. Это просто несправедливо. Все об этом говорят и знают об этом».

Глава пресс-службы российской команды Артур Хайруллин отверг эти обвинения.

«Слова ван ден Хевела не соответствуют действительности, — утверждает он. — Нет никакой возможности, чтобы мы получали больше информации, чем другие. У нас просто самые быстрые грузовики, поверьте мне. Если бы была более острая конкуренция, это было бы хорошо для спорта и нам было бы веселее».

Экипажи команды «КАМАЗ-мастер» заняли три первых места на восьмом этапе «Дакара», а также идут на лидирующих позициях и в общем зачете.