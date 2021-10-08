В «Мерседес» с опаской ждут «Гран-при Турции». «Стрелам» грозит штраф

В команде Тото Вольфа царит напряженная атмосфера, а в «Ред Булл» — спокойствие.

Турция станет местом сражений в новом эпизоде сезона в «Формуле-1». Как и в прошлом году, «Истанбул Парк» не был включен в первоначальный календарь чемпионата, однако турецкая трасса благодаря обстоятельствам вновь попала в расписание нынешнего сезона. «Ред Булл» в особой ливрее попробует вернуть лидерство по итогам «Гран-при Турции».

Белые «быки»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, несмотря на потерю лидерства в чемпионате по итогам «Гран-при России», остался доволен этапом в Сочи. Голландец при старте с последнего места сумел минимизировать потери и финишировал вторым, что подпортило настроение «Мерседес». Льюис Хэмилтон благодаря победе на «Сочи Автодроме» всего лишь на два очка опережает Ферстаппена. Руководитель «Серебряных стрел» Тото Вольф подметил, что его команда не смогла воспользоваться своими шансами и увеличить отрыв от голландца в предыдущих заездах.

Все внимание обращено на «Мерседес». «Ред Булл» успешно справился со штрафом за замену двигателя в России, и теперь очередь «Серебряных стрел» менять силовую установку на болиде Хэмилтона. Этап, на котором это произойдет, до сих пор остается загадкой. Вольф не исключил, что Льюис уже в Турции может получить штраф, однако команда не делала официальных заявлений. «Истанбул Парк» — обгонная трасса, а в прошлом году Хэмилтон здесь завоевал свой седьмой чемпионский титул. Так что потенциальная замена двигателя на болиде Льюиса в Стамбуле не должна стать шокирующей новостью.

Если в «Мерседес» ощущается нервозность из-за неопределённости со штрафом, то в «Ред Булл» царит спокойствие. Команда Кристиана Хорнера приготовила особую ливрею на этап в Турции. Болиды Макса Ферстаппена и Серхио Переса будут окрашены преимущественно в белый цвет. Таким образом команда благодарит своего японского партнера Honda, покидающего «Формулу-1» по окончании нынешнего сезона.

«Феррари» вновь стартует с конца

На первых кругах «Гран-при России» борьба между «Мерседес» и «Ред Булл» отошла на второй план, так как за лидерство в гонке сражались гонщики «Феррари» и «Макларен». Битва за третью строчку в Кубке конструкторов становится ожесточенной. Драма Ландо Норриса на последних кругах в Сочи не позволила «Макларен» добиться второй победы подряд, а «Феррари» усилиями Карлоса Сайнса довольствовалась подиумом на «Гран-при России».

Напарник испанца Шарль Леклер на сочинском этапе не смог помочь команде добыть очки. Монегаск начинал заезд последним из-за замены двигателя. На «Гран-при Турции» старт с конца пелотона по той же причине теперь уже ожидает Сайнса. Для «Макларен» это будет очередной шанс увеличить отрыв от «Феррари» в чемпионате. На данный момент гандикап составляет 17,5 очка.

Последние гонки показали, что Фернандо Алонсо является самым ярким гонщиком чемпионата. Испанец тянет за собой «Альпин». Благодаря сильным выступлениям Фернандо французский коллектив уверенно занимает пятую строчку чемпионата. В Турции Алонсо в последний раз выступал десять лет назад, но за свою карьеру испанец ни разу не выиграл гонку в Стамбуле. Мечтать о победе в этот раз не приходится, однако хаотичный заезд может предоставить Фернандо шанс впервые за семь лет попасть на подиум в «Ф-1».

Смогут ли Мазепин и Шумахер обойтись без нового конфликта?

Для пилотов «Астон Мартин» этап на «Истанбул Парке» будет особенным. В прошлом году Лэнс Стролл и Себастьян Феттель стали героями уик-энда в Турции. Канадец впервые в карьере сумел завоевать поул-позицию, а немец провел одну из своих лучших гонок за «Феррари» и финишировал на подиуме. В этом году пилоты «Астон Мартин» не отличаются стабильностью, а на провальном этапе в России Стролл и Феттель столкнулись между собой. До конфликта не дошло, но команде теперь нужен сильный уик-энд в Турции, чтобы попробовать угнаться за «Альфа Таури» в чемпионате.

Коллектив из Фаэнцы пока что тоже разочаровывает. В Италии и России Пьер Гасли и Юки Цунода очков не набрали, что лишь ухудшило положение команды. В прошлогоднем заезде в Турции «Альфа Таури» также осталась без очков, поэтому команда собирается исправить ситуацию в этом году.

В конце пелотона гонщики «Хаас» Никита Мазепин и Мик Шумахер будут надеяться на безумную дождевую гонку, которая поможет коллективу набрать первые очки в сезоне. В нормальных условиях пилоты вновь будут сражаться лишь между собой. Хочется верить, что до очередного столкновения не дойдет и россиянин с немцем смогут обойтись без нового жесткого разногласия в «Хаас».

Расписание уик-энда

8 октября, пятница

11:30 Первая тренировка

15:00 Вторая тренировка

9 октября, суббота

12:00 Третья тренировка

15:00 Квалификация

10 октября, воскресенье

15:00 Гонка

«Истанбул Парк»

Длина круга — 5,338 км

Количество кругов — 58

Дистанция гонки — 309,396 км