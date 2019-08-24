Зак Браун: «Я возглавил «Макларен» в самый сложный период в его истории»

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун отметил, что ему нравится руководить командой в самый сложный период ее истории. Он возглавил «Макларен» в 2016 году, сейчас команда занимает четвертое место в Кубке конструкторов.

— Я пришел, пожалуй, в самый сложный период в истории команды, — цитирует GPToday Брауна. — И это захватывающий вызов. Нам нужно было наладить четкое управление и грамотно распределить людей на местах. Сейчас мы нашли верный путь. Принятые нами решения дают плоды. Мы вернемся в IndyCar, и это даст дополнительные коммерческие возможности. Это даст дополнительные ресурсы. Гонки — в нашей ДНК, у команды богатая история. Мы начнем выступать со временем и в других сериях, когда посчитаем, что они подходят нам.