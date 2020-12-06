В «Мерседес» готовы организовать прощальные тесты для Грожана

Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф заявил, что команда может предоставить пилоту «Хаас» Ромену Грожану болид для прощальных тестов в «Формуле-1», если гонщик не успеет восстановиться к «Гран-при Абу-Даби», который станет последним этапом в сезоне-2020.

— Если нам разрешат, а команды, за которые он выступал до этого, будут не против, то мы готовы это сделать, — приводит The Race слова Вольффа.

На первом круге «Гран-при Бахрейна» Грожан врезался в ограждение после контакта с Даниилом Квятом. Болид Грожана моментально загорелся, однако гонщик сумел быстро покинуть машину и избежал тяжелых травм. На второй гонке в Бахрейне — «Гран-при Сахира» — вместо Грожана выступит Пьетро Фиттипальди.