В «Альфа Ромео» планируют предложить Райкконену должность в команде
Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассер рассказал, что хочет сохранить в команде Кими Райкконена.
«У него, кажется, уже есть предложения из других гоночных серий, так что лучше подождать, пока ситуация утрясется. После этого мы обсудим, как можем сотрудничать в будущем. Я крайне заинтересован в том, чтобы Кими остался в команде в какой-либо роли, но, полагаю, ему нужно время. Кими принес в «Альфа Ромео» огромный опыт. У него за плечами 20 лет карьеры, он выступал за команды, которые всегда боролись за чемпионство. Это очень помогло в развитии команды», — приводит F1i слова Вассера.
В начале сентября Райкконен объявил, что завершит карьеру по окончании сезона-2021.
Дополнительная информация:
https://f1i.com/news/417598-vasseur-keen-on-keeping-raikkonen-involved-with-alfa-f1-team.html
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