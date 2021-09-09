В «Альфа Ромео» планируют предложить Райкконену должность в команде

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассер рассказал, что хочет сохранить в команде Кими Райкконена.

«У него, кажется, уже есть предложения из других гоночных серий, так что лучше подождать, пока ситуация утрясется. После этого мы обсудим, как можем сотрудничать в будущем. Я крайне заинтересован в том, чтобы Кими остался в команде в какой-либо роли, но, полагаю, ему нужно время. Кими принес в «Альфа Ромео» огромный опыт. У него за плечами 20 лет карьеры, он выступал за команды, которые всегда боролись за чемпионство. Это очень помогло в развитии команды», — приводит F1i слова Вассера.

В начале сентября Райкконен объявил, что завершит карьеру по окончании сезона-2021.