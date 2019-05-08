Личный спонсор пилота "Уильямса" Роберта Кубицы поддержал команду, несмотря на плохие результаты на старте сезона. Нефтяная компания PKN Orlen считает, что рано делать выводы о сотрудничестве.

– Независимо от результатов "Уильямса" мы убеждены, что поддержка этой команды – лучший способ стать известным во всем мире, – приводит F1i слова заявления представителя PKN Orlen. – Самое главное для нас – это поддержка Кубицы, который единственный польский гонщик в истории "Формулы-1". О нашем сотрудничестве нельзя судить лишь после нескольких "Гран-при". Такое партнерство нужно оценивать на длинном отрезке. Многие говорят всякое о работе команды, но на наши отношения эти слова не влияют.