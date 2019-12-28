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Сергей Сироткин: «Одну ночь я мечтал и снова чувствовал себя гонщиком «Формулы-1»

13:56
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Участник программы SMP Racing Сергей Сироткин рассказал, что перед началом гоночного уик-энда в Абу-Даби снова почувствовал себя боевым пилотом «Формулы-1». Россиянин мог заменить приболевшего Джорджа Расселла, но гонщик «Уильямса» к пятнице почувствовал себя лучше и провел этап от начала и до конца.

— Скажу так: одну ночь я мечтал и снова чувствовал себя гонщиком «Формулы-1», — цитирует Сироткина Autosport со ссылкой на Youtube-канал SMP Racing. — Пусть это и не свершилось, но снова почувствовать себя в такой роли в любом случае было приятно. Это особые ощущения перед началом гоночного уик-энда, ощущения от предстоящей работы.

Дополнительная информация

https://autosport.com.ru/f1/60413-sirotkin-odnu-noch-v-etom-godu-ya-snova-chuvstvoval-sebya-gonshchikom-f1

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