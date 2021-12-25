Росберг призвал ужесточить правила «Формулы-1»

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг считает, что спортивный «Формулы-1» необходимо ужесточить, чтобы в будущем избежать скандалов в гонках.

«Спорт должен прогрессировать, — цитирует Росберга Autosport. — FIA должна ужесточить правила, чтобы у нас не было всех этих дискуссий. Было бы намного лучше, если бы регламент Формулы 1 стал проще для понимания. В спорных инцидентах во время борьбы колесо в колесо между гонщиками сразу должно быть ясно, кто прав, кто виноват и что делать. Здесь должно быстро приниматься решение, и после этого мы сможем двигаться дальше. Нам нужно избавиться от всех этих долгих дискуссий, это очень важно».

Чемпионом в 2021 году стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, который опередил Льюиса Хэмилтона («Мерседес»). При этом Хэмилтон и его команда выражали недовольство решениями организаторов гонки, которые повлияли на ее исход.