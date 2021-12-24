Обгон Ландо Норриса признан лучшим в сезоне-2021 «Формулы-1»

Болельщики «Формулы-1» выбрали лучший обгон в сезоне-2021. Голосование проходило в официальном Twitter-аккаунте турнира.

По итогу лучшим признали обгон пилота «Макларена» Ландо Норриса на «Гран-при Италии». Вторым претендентом был гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен и его обгон пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который принес голландцу чемпионский титул.

We're down to the final two!



It's @LandoNorris v @Max33Verstappen for the best overtake of 2021 — and your votes will decide the winner! ? ??#F1 — Formula 1 (@F1) December 23, 2021

Норрис отреагировал на эту новость, написав под постом: «Ух ты, моя первая победа в «Ф-1».