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Обгон Ландо Норриса признан лучшим в сезоне-2021 «Формулы-1»

23:14
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Болельщики «Формулы-1» выбрали лучший обгон в сезоне-2021. Голосование проходило в официальном Twitter-аккаунте турнира.

По итогу лучшим признали обгон пилота «Макларена» Ландо Норриса на «Гран-при Италии». Вторым претендентом был гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен и его обгон пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который принес голландцу чемпионский титул.

Норрис отреагировал на эту новость, написав под постом: «Ух ты, моя первая победа в «Ф-1».

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Анна Горшкова все материалы автора
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