Пиастри — о борьбе за титул чемпиона «Формулы-1»: «Если кому-то нечего терять, то это мне»

Пилот «Макларен» Оскар Пиастри рассказал, с каким настроем подходит к заключительному этапу чемпионата «Формулы-1» сезона-2025.

Пиастри идет третьим в личном зачете, уступая 4 очка Максу Ферстаппену из «Ред Булл» и 16 очков — лидеру чемпионата и партнеру по команде Ландо Норрису.

«Я расслаблен. В младших сериях я оказывался в обратной ситуации и знаю, что это довольно тяжело. Если кому-то из нас троих нечего терять, то это мне. И этап в Катаре действительно придал уверенности в своих силах. Для чемпионства необходимо, чтобы кое-какие вещи сложились в мою пользу. Сделаю все возможное, чтобы оказаться в нужное время в нужном месте, а там посмотрим», — приводит Sky Sports слова Пиастри.

24-летний австралиец отметил, что титул чемпиона мира был бы прекрасным достижением, однако он не питает слишком больших надежд.

24-й этап чемпионата «Формулы-1» в сезоне-2025 пройдет в Абу-Даби с 5 по 7 декабря.