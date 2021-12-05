Льюис Хэмилтон: «Ферстаппен вдруг резко остановился, и я въехал в его болид. Это было странно»

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон после победы на «Гран-при Саудовской Аравии» прокомментировал столкновение с гонщиком «Ред Булла» Максом Ферстаппеном.

«Это было очень сложно, - сказал Хэмилтон в интервью после гонки. - Я пытался быть жестким, но при этом действовать справедливо. Я держал болид на трассе столько мог, учитывая весь свой опыт. Во второй половине сезона многое было против нас, поэтому я просто горжусь тем, что сделала команда. Также я благодарю болельщиков за поддержку.

Столкновение с Ферстаппеном? Я не понимаю. Он вдруг резко остановился передо мной, я въехал в заднюю часть его болида. Он должен пропустить нас. Я не понял, что случилось. Это было странно. Они («Ред Булл» - Прим. «СЭ») были весь уик-энд очень быстры, но и мы отлично поработали.

Валттери (Боттас – Прим. «СЭ») отлично поработал сегодня и добыл важные очки. Это был невероятный уик-энд. Трасса была феноменально. Люди, которые нас сопровождали, были очень любезны. С нетерпением ждем следующего визита сюда».

Ферстаппен занял второе место. Третьим стал еще один представитель «Мерседеса» Валттери Боттас.