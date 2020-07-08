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Кубица выступит в свободных заездах на «Гран-при Штирии»

8 июля 2020, 09:28

Резервный пилот «Альфа Ромео» Роберт Кубица выступит в первой сессии свободных заездов «Гран-при Штирии», сообщает пресс-служба команды.

Поляк займет место Антонио Джовинацци. Это выступление станет первым для Кубицы в составе «Альфа Ромео» в рамках гоночного этапа, ранее он участвовал в предсезонных тестах.

«Гран-при Штирии» пройдет с 10 по 12 июля.

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