Кубица выступит в свободных заездах на «Гран-при Штирии»

Резервный пилот «Альфа Ромео» Роберт Кубица выступит в первой сессии свободных заездов «Гран-при Штирии», сообщает пресс-служба команды.

Поляк займет место Антонио Джовинацци. Это выступление станет первым для Кубицы в составе «Альфа Ромео» в рамках гоночного этапа, ранее он участвовал в предсезонных тестах.

«Гран-при Штирии» пройдет с 10 по 12 июля.