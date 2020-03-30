Хельмут Марко рассказал, что предлагал заразить коронавирусом Квята и других пилотов программы «Ред Булл»

Советник «Ред Булла» Хельмут Марко рассказал, что у него была идея заразить всех пилотов программы команды коронавирусом.

— У нас есть 4 гонщика в «Формуле-1», в «Ред Булле» и «АльфаТаури», еще есть 8-10 юниоров в подготовительной программе, — приводит ORF слова Марко. — Мы могли бы организовать для них тренировочный лагерь на период, пока нет гонок. Это было бы идеальное место для них, чтобы заразиться коронавирусом и переболеть. Все наши пилоты — здоровые, молодые ребята. От этого они стали бы только сильнее. Скажем так, в «Ред Булле» мою идею приняли не очень хорошо.

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По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 722 664 человек. Умерших — 33 983, выздоровевших — 151 793. В России на данный момент 1565 случаев заражения, 9 человек умерло, выздоровело — 74.

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