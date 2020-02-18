«Формула-1» потеряет 43 миллиона долларов из-за переноса «Гран-при Китая»

«Формула-1» потеряет около 43 миллионов долларов из-за эпидемии коронавируса, сообщает GrandPX.

По информации источника, после объявления о переносе «Гран-при Китая» в силу вступил протокол форс-мажорной ситуации, который приостанавливает финансовые обязательства промоутеров гонки и «Формулы-1». В случае, если этап не состоится, промоутерам не придется платить взнос за его проведение. «Формула-1» лишится доходов не только от взноса, но и от телевизионных прав, а также продажи атрибутики. По подсчетам экспертов, прямые убытки гоночной серии составят около 43 миллионов долларов.